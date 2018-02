F1: Alonso verliest wiel, Vandoorne test vandaag 27 februari 2018

00u00 0

In Barcelona zijn gisteren de wintertests begonnen. De Formule 1-teams krijgen nu twee weken om te proefstomen voor het nieuwe seizoen, terwijl waarnemers een eerste idee krijgen van de machtsverhoudingen. Snelste auto van de dag was de Red Bull van Daniel Ricciardo, gevolgd door de Mercedes van Bottas en de Ferrari van Kimi Raikkonen. Een hiërarchie die in de voormiddag al werd bepaald, want na de middag lag het asfalt er iets trager bij. McLaren, het team van Stoffel Vandoorne, begon met groot enthousiasme aan de tests. Het grote zorgenkind van vorig jaar, de Honda-motor, is immers vervangen door een V6 van Renault. Maar na een zestal ronden ging Fernando Alonso al de boer op nadat hij een wiel verloor. McLaren was heel karig met commentaar, maar blijkbaar lag de oorzaak bij een kapotte wielmoer. Het duurde in ieder geval drie uur om de onderkant van de McLaren te herstellen, zodat de Spanjaard pas na de middag opnieuw op de piste verscheen. Verder dan de zevende tijd raakte hij niet meer. Niet dramatisch, maar ook niet om over naar huis te schrijven. Vandaag neemt Stoffel Vandoorne over bij McLaren. Bij Ferrari is het de beurt aan Sebastian Vettel en bij Red Bull kruipt Max Verstappen achter het stuur. (JB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN