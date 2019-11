Exclusief voor abonnees F.W. column 30 november 2019

In 1993 wonnen de toenmalige president van Zuid-Afrika, Frederik Willem De Klerk, kortweg F.W. genoemd, en zijn opvolger Nelson Mandela samen de Nobelprijs voor de Vrede omdat ze de overgang van het apartheidsregime naar een ware democratie zo goed begeleidden. Mandela was 95 toen hij in 2013 overleed. Iedereen herinnert zich hem. De Klerk leeft nog, is nu 83 en een beetje vergeten.

