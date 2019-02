F.C. De Kampioenen zoeken 2.000 carnavalisten 25 februari 2019

Regisseur Jan Verheyen zoekt 2.000 figuranten voor opnames van de vierde 'F.C. De Kampioenen'-film. Op 8, 9, 10 en 11 april spelen de acteurs van de bekende tv-reeks de carnavalsstoet van Aalst na en daarvoor zoeken ze enorm veel figuranten. Elke draaidag 500. "Op carnavalszondag (3 maart) lopen de acteurs mee in de stoet, maar dialogen opnemen is dan onmogelijk. Daarom zullen we die in de Paasvakantie draaien", zegt Jan Verheyen. Wie wil figureren - dat kan ook voor meer dan één draaidag - mailt naar fcdefiguratie@gmail.com. (RLA)