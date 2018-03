F-35 zo duur in onderhoud dat zelfs VS dreigt terug te krabbelen 29 maart 2018

Het gevechtsvliegtuig F-35 van producent Lockheed-Martin is zo duur in onderhoud dat de Amerikaanse luchtmacht mogelijk één derde van zijn aankopen zal moeten annuleren. De VS zou tot 2070 liefst 1,1 biljoen dollar moeten spenderen aan het onderhoud van de nieuwe vliegtuigen. Ook het Verenigd Koninkrijk worstelt volgens een getuigenis van een hoge defensieambtenaar met de "schaal en hoogte van de toekomstige onderhoudskosten".

