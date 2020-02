Exclusief voor abonnees F-35 heeft nog 873 mankementen (en da's een goede zaak) 03 februari 2020

De Amerikaanse straaljager F-35, die vanaf 2025 door ons leger gebruikt zal worden, kampte vorig jaar met 873 mankementen, waarvan dertien kritiek. Lees: die dertien hebben een impact op de volledige inzetbaarheid van de straaljager. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport dat de ontwikkeling van onder meer de F-35 opvolgt. In het rapport worden problemen rond cyberveiligheid, de software en het 25mm-boordkanon aangehaald. Zo schiet het kanon nog niet accuraat genoeg en veroorzaakt het scheurtjes in de body van het toestel. "Toch is dit goed nieuws", zeggen Defensiebronnen. "Het toestel is nog in ontwikkeling en de mogelijke problemen, groot én klein, worden actief opgespoord en verholpen. Wanneer onze toestellen worden geleverd, zullen de meeste zaken opgelost zijn."

Ons land schafte 34 F-35's aan. "De inzetbaar van de F35's ligt nu rond de 65% van de operationele toestellen. Ter vergelijking: onze Belgische F-16's kampen vandaag met een duizendtal 'mankementen' en hebben een inzetbaarheid tussen de 50 en de 60%." (CMG)

