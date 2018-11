F-35 goedkoper door twee 'cadeautjes', maar ermee vliegen wordt duurder 15 november 2018

De F-35, het gevechtsvliegtuig waarvan België er 34 heeft besteld, is goedkoper uitgevallen dan verwacht door twee cadeaus die werden toegekend door de Amerikaanse overheid. Dat zegt kolonel Harold Van Pee, de verantwoordelijke voor het aankoopdossier, in een interview met zakenkrant 'L'Echo'. Zo laat ze de historische ontwikkelkost van het toestel vallen. België was niet bij de landen die van bij het begin bij de ontwikkeling waren betrokken en had dus normaal 475 miljoen dollar moeten betalen. Ook de jaarlijkse ontwikkelkost tot 2030 - zowat 7,2 miljoen dollar - werd kwijtgescholden. Van Pee geeft in het interview wel toe dat een vlieguur met de F-35 30 procent duurder is dan met de F-16. "Maar we gaan 30 procent minder uren vliegen", zegt hij. "We hebben minder vliegtuigen en we zullen ook gebruikmaken van een simulator."

