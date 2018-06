Ezel Natuurpunt ingeslapen wegens verwaarlozing 16 juni 2018

00u00 0

De politie van de zone Puyenbroeck voert een onderzoek naar dierenverwaarlozing in het natuurgebied De Turfmeersen in Moerbeke-Waas. Twee ezels, waarvan één ernstig gewond was aan de rug, werden er weggehaald en overgebracht naar een opvangcentrum. De dieren stonden onder toezicht van Natuurpunt. De organisatie ontkent stellig dat er sprake is van verwaarlozing. "Zondag nog was er iemand langs geweest en was er niks aan de hand", zegt woordvoerster Griet Buyse. "De dieren hebben een aanzienlijke leeftijd van bijna dertig jaar en zien er misschien minder verzorgd uit dan een boerderijdier, maar ze worden geregeld gecontroleerd door een dierenarts en kwamen niks tekort." Dat laatste wordt tegengesproken door The Old Horses Lodge, een opvangcentrum voor ezels en paarden. "Eén van de dieren was chronisch hoefbevangen en kon geen stap meer verzetten", zegt Marina Tondeleir. "We hebben het arme dier moeten laten inslapen. Ezels zijn geen alternatief voor een grasmaaier. Vooral oude dieren vragen een pak meer zorg." (PKM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN