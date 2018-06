Extremist mocht gevangenis buiten door gebrekkige info: "Als de rechter van niets weet..." Ken Standaert

15 juni 2018

05u00 0 De Krant "Mijn cliënt is geen geradicaliseerde zot", zegt de advocaat van Abdelouafi T. (31), de gevangene die dinsdag werd opgepakt omdat hij niet was teruggekeerd uit beperkte detentie. "Dat klopt op basis van het dossier dat tot bij de rechter geraakt is", zeggen gerechtelijke bronnen. "Maar daar zat lang niet alle informatie over T. in."

Abdelouafi T. (31) zit weer in de gevangenis van Antwerpen. Daar kreeg hij gisteren het bezoek van zijn advocaat Anthony Mallego (31), die erkent dat zijn cliënt in de fout ging maandagavond door 30 uur onder te duiken bij zijn nicht in Antwerpen. "Tien dagen lang heeft T. zich perfect aan de regels gehouden", klinkt het. "Elke ochtend verliet hij de gevangenis om zijn opleiding houtbewerking te volgen en elke avond was hij op tijd binnen. Maandag heeft hij een impulsieve beslissing genomen om persoonlijke redenen, niet omdat hij kwade bedoelingen had." Zo was de man teleurgesteld dat zijn zus niet langer wou dat hij bij haar zou intrekken wanneer hij weer in aanmerking zou komen voor een enkelband.

Daarnaast geeft T. aan dat hij in geldnood zat. "Hij moest zelf zijn trein of bus naar het opleidingscentrum betalen en zijn eten daar", klinkt het. "Hij vond dat hij te weinig geld had gekregen. Mijn cliënt is absoluut geen geradicaliseerde zot. Hij heeft inderdaad een zwaar verleden en is in diverse gevangenissen met verschillende mensen in contact gekomen, maar dat is alles. Zo staat het ook in het dossier waarover de strafuitvoeringsrechtbank geoordeeld heeft toen die toestond dat hij de gevangenis mocht verlaten."

"Dat klopt op basis van het dossier dat tot bij de strafuitvoeringsrechtbank geraakt is, maar daar zat lang niet alle gedetailleerde informatie over T. in", zeggen gerechtelijke bronnen.

Vlekkeloos

