Extremen groeien, andere Vlaamse partijen verschrompelen

Hoe daar nog soep van te koken viel, vroeg Bart De Wever zich in september af, toen hij de resultaten van De Grote Peiling zag. De N-VA-voorzitter was net klaar met de Vlaamse regering en zou zich federaal over de onderhandelingen met de PS moeten buigen - paars-geel was in die tijd nog een ernstige optie. Hoe valt er dan nú, nog eens drie maanden verder, nog een regering te vormen? Want zowel extreemrechts als extreemlinks maken opgang - Vlaams Belang haalt 27 Kamerzetels, PVDA/PTB 18 - en N-VA (-5 zetels in vergelijking met de verkiezingen in mei), Open Vld (-4 zetels), sp.a (-3) en CD&V (-2) verschrompelen verder. (SSL)