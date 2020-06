Exclusief voor abonnees Extreme maatregelen maken US Open onmogelijk volgens Djokovic 08 juni 2020

00u00 0

Woensdag worden de tennisspelers normaal gezien op de hoogte gebracht van wat er nog zal overschieten van het tennisseizoen. Belangrijk in dat schema wordt het al of niet doorgaan van de US Open (31/8). De organisatie doet er alles aan om het grandslamtoernooi in New York te laten plaatsvinden. De vooropgestelde maatregelen gaan dan ook ver - een rigoureus testbeleid, één hotel voor iedereen dicht bij de site, één begeleider voor elke speler, plaatsen reserveren in de kleedkamers, geen kwalificaties en een kleiner dubbeltoernooi - maar niet iedereen is daarmee opgezet. Vooral de topspelers, die het gewoon zijn om met een hele entourage rond te trekken, lijken zulke voorwaarden niet te pikken. "De regels die zij vooropstellen, zijn extreem", aldus Novak Djokovic. "We zouden niet naar Manhattan mogen, en moeten slapen in een hotel dichtbij de luchthaven (LaGuardia ligt vlak langs Flushing Meadows, red.) en zouden twee à drie keer per week getest worden. En we zouden ook maar één persoon mogen meenemen naar de club, dat lijkt me onmogelijk. Je hebt je coach nodig, je conditietrainer en je kinesist." (FDW)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen