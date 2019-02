Extreme kou eist 12 levens in VS 01 februari 2019

00u00 0

Het barre winterweer in het midwesten van de Verenigde Staten heeft al zeker aan twaalf mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers bevinden zich een 18-jarige student die buiten op de campus van zijn universiteit in Iowa werd aangetroffen en twee zeventigers die in de buurt van Detroit op straat teruggevonden zijn. De ijskoude wind zorgt voor temperaturen van ver beneden het vriespunt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN