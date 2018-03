Extreme februari, normale winter 02 maart 2018

00u00 0

U denkt er met dit ijskoude weer wellicht anders over, maar volgens het KMI was afgelopen winter heel normaal qua temperatuur, zon en neerslag. Opvallend waren wel de grote verschillen tussen de drie maanden. Dat kwam het meest tot uiting in de zonneschijnduur. December en januari behoorden tot de somberste maanden ooit. Tot februari alles rechtzette: de zon scheen toen 149 uur en 28 minuten, vier keer zoveel als in december en januari sámen en goed voor de zonnigste februari in 43 jaar. Met voor de hele winter 187 uur zon zitten we iets boven de 'normale' 180,5 uur. De gemiddelde temperatuur bedroeg deze winter 3,8 graden, 0,2 graden hoger dan normaal. Niets bijzonders, dus. Maar: de maand februari, die afsloot met drie ijsdagen, was wél koud, met gemiddeld 0,8 graden. Zes jaar geleden gingen we nog iets dieper: 0,7. Da's nog niets vergeleken met het absolute kouderecord van -6,1 graden in 1956. Met 27,1 liter neerslag per vierkante meter, tot slot, was vorige maand zeer droog. Door de kletsnatte december komt het wintertotaal uit op 232,6 liter, een beetje meer dan de normale 220,5 liter. (PhT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over KMI

weer