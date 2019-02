Extreem weer? Dan verdienen koeien wettelijke bescherming 01 februari 2019

Het moet wettelijk verplicht worden om dieren beschutting te geven bij extreme temperaturen of slechte weersomstandigheden. Dat vindt bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). "Bij elke winterprik of hittegolf stroomt mijn mailbox vol met berichtjes van bezorgde Vlamingen die dieren zien afzien. Terwijl een kleine ingreep al een voelbaar verschil kan maken." Nu is beschutting enkel verplicht voor paarden en paardachtigen, maar dat zou dus ook moeten gelden voor koeien en andere weidedieren, vindt Weyts.