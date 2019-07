Exclusief voor abonnees Extreem heet HET WEER 25 juli 2019

Vandaag brandt de zon opnieuw ongenadig, nauwelijks gehinderd door wolkenvelden. Na een erg zwoele nacht met minima rond 20 graden in het centrum, maakt het kwik een flinke opmars. Na de middag wordt het extreem heet bij recordmaxima van gemiddeld 39 graden. In de Kempen kan 40 graden gehaald worden en mogelijk zelfs nog een graadje meer. Ook aan zee wordt het tropisch warm bij 36 graden. In het westen zijn er af en toe enkele wolken, met een kleine kans op een regenbui. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanavond blijft de hitte nog lang aanwezig. Om 20 uur noteren we in het binnenland nog steeds een tropische 36 graden. Tegen de ochtend worden de minima bereikt met gemiddeld 22 graden. In het westen is er soms wat meer bewolking en een donderslag is daar mogelijk. De wind luwt overal tot zwak en kiest voor het oosten tot het zuidoosten.

