Extra zitbankjes langs Scheldedijk "Uitrusten mag" 11 april 2020

De gemeente Wetteren plaatst vijf extra zitbanken op het jaagpad langs de Schelde tussen Wetteren en Schellebelle. "En je mag er ook in coronatijden even op uitblazen. We gaan de regels menselijk toepassen", zegt schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co).

