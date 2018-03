Extra werken: oude waterleiding wordt vernieuwd 16 maart 2018

00u00 0

Oppositiepartij Idee Diksmuide klaagt over de fragiele eternieten waterleiding in de Keiemdorp-straat, die leiding springt bij de minste aanraking. "Zo komen stukjes asbest, die kankerverwekkend zijn, in de leidingen terecht. Er is echter geen budget om die leiding te vernieuwen. Hopelijk moet het stadsbestuur binnen enkele jaren niet opnieuw beginnen open te breken." Schepen van Openbare Werken Bieke Moerman (sp.a-open) weerlegt de kritiek. "De rioleringsploeg heeft inderdaad even niet gewerkt door problemen met de waterleiding. Op vandaag is iedereen weer aan de slag. Bij de aansluitingen in een deel van de Keiemdorpstraat is de waterleiding inderdaad verschillende keren gebroken. De Watergroep zal de oude waterleiding vernieuwen in de volgende fasen zodat we toekomstige breuken vermijden. De planning van de dorpskernvernieuwing komt door die problemen niet in het gedrang. Alles moet af zijn tegen het najaar van 2019." (GUS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN