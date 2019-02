Extra wapen in titelstrijd: Jelle Vossen 22 februari 2019

Wat viel-ie scherp in, zeg, Jelle Vossen. Slechts centimeters scheelde het of hij had na vier maanden inactiviteit al meteen weer gescoord. Zijn kopbal, na een hoekschop van Vanaken, werd in extremis nog knap gered door Walke. Nu, doelpunt of niet: feit is dat Club er een extra wapen bijheeft in de titelstrijd. Een goaltjesdief - geen overbodige luxe. Vossen kreeg gisteren, bij zijn eerste selectie sinds zijn knieblessure tegen Waasland-Beveren (halfweg oktober), zelfs meteen de voorkeur op recordaankoop Kaveh Rezaei. Zonder dat hij wedstrijdritme opgedaan had. Veelzeggend. (NP)