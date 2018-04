Extra vipzitjes en opfrisbeurt voor bars 28 april 2018

"We zullen op korte termijn het stadion verbeteren", sprak Marc Coucke onlangs op Radio 1. De Anderlecht-preses houdt woord, want volgens onze informatie komen er extra vipzitjes op tribune 1, waar ook de directie de wedstrijden volgt. Een gevolg van die ingreep is dat de perstribune van de eerste naar de tweede ring verhuist. Daarnaast wil Coucke verschillende bars opfrissen. (PJC/SK)