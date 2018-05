Extra velden op komst 28 mei 2018

De voetbalbond blijft investeren in het nationaal oefencomplex in Tubeke. Normaal gezien in het najaar beginnen de werken om extra velden aan te leggen. Het zou gaan om minstens drie en mogelijk zelfs vier stuks. Uiterlijk tegen 2020 moeten die nieuwe terreinen in principe bespeelbaar zijn. (PJC)