extra veel Vlaamse artiesten op radio

Steun Vlaamse artiesten. Die oproep van de muzieksector valt bij de VRT niet in dovemansoren. Nadat ze de vorige weken hun aanbod al opdreven, bedachten de radionetten Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel en Klara en ook tv-zender Eén nieuwe programma's en initiatieven om muziek van eigen bodem extra veel airplay te geven. "We hebben al lang een hecht partnerschap en horen vanuit verschillende hoeken noodkreten", aldus algemeen muziekcoördinator Gerrit Kerremans. "Vooral de gevolgen van het compleet stilvallen van het livecircuit zijn ongezien: alle optredens worden afgelast, terwijl dat een onontbeerlijke inkomstenbron is voor artiesten. Als wij hen meer airplay geven, kunnen ze meer inkomsten genereren via hun auteursrechten."

