Extra treinen richting kust dit weekend

Door het voorspelde goede weer zet de NMBS dit weekend zowel zaterdag als zondag extra treinen in naar de kust. Er komen er acht bij, goed voor 7.000 bijkomende zitplaatsen. Daarnaast wordt de capaciteit van een aantal reguliere treinen tussen Antwerpen-Centraal en Oostende verhoogd. De volledige dienstregeling is te raadplegen via de website of de app van de NMBS. Reizigers kunnen gebruikmaken van een voordelig weekendbiljet, waardoor ze voor de helft van de prijs heen en terug kunnen sporen naar eender welke bestemming in België.

