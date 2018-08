Extra subsidies voor je eigen gemeente? Stemmen kan nu 29 augustus 2018

Zonnepanelen op de school van je kinderen of ledverlichting in sociale woningen? Op www.stroomversneller.be kan je je gemeente daar met enkele klikken extra subsidies voor bezorgen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) lanceerde de campagne gisteren, samen met het Vlaams Energieagentschap. Eerder was er ook al een campagne waarbij je daken kon nomineren om zonnepanelen op te leggen. Deze keer dienden 151 Vlaamse gemeenten in totaal 378 lokale energieprojecten in. Tot 7 oktober kan je stemmen op je favoriete project. Als 1 procent van de volwassen inwoners stemt, dan ontvangt de gemeente een startbudget van 1 euro per inwoner. In totaal voorziet Tommelein daarvoor 6,5 miljoen euro.

