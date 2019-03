Exclusief voor abonnees Extra straf in beroep Ook rechters doen mee aan 'war on drugs' 29 maart 2019

Rechters laten zich ook niet onbetuigd in de Antwerpse 'war on drugs': de kopstukken van een cocaïnebende zijn in beroep veroordeeld tot straffen van 10, 15 en 20 jaar cel. Méér dan ze in eerste aanleg hadden gekregen - nochtans waren ze zelf in beroep gegaan. De bende smokkelde in de loop van 2014 minstens tien containers coke, en de opbrengsten liepen in de miljoenen. Er werd onder meer 336 kilo coke in de vloer van een container ananassen verstopt. De twee kopstukken, Adbendi Gril en Rachid Bouazza, zijn op de vlucht en kwamen nooit naar hun proces. (PLA)