Extra steun voor daklozenopvang en voedselbedeling 26 maart 2020

00u00 0

Ministers van Armoedebestrijding Nathalie Muylle (CD&V) en van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) maken extra middelen vrij voor de daklozenopvang en voedselbanken. "We houden het opvangcentrum in Brussel twee maanden langer open, tot 31 mei", aldus Muylle, die 652.050 euro uittrekt. In het centrum zijn 15 kamers gecreëerd om zieke daklozen af te zonderen. Ook Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi krijgen extra geld. Daarnaast wordt er 276.000 euro vrijgemaakt voor de voedselbanken. Door het hamstergedrag hebben de warenhuizen immers weinig onverkochte overschotten en verschillende verenigingen die het voedsel verdelen, zijn gesloten. Ook de OCMW's krijgen extra subsidies, om hulpbehoevenden te ondersteunen met eten of hygiënische producten. (ARA)

