Extra rust voor Alaphilippe na Baskenland 11 april 2018

00u00 0

Geen Julian Alaphilippe (25) dus bij Quick.Step. De Fransman is straks wel de kopman van de ploeg in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. "We vonden het beter om hem deze week nog wat extra rust te geven", zegt ploegleider Rik Van Slycke. "Julian heeft vorige week twee mooie ritten gewonnen in het Baskenland, maar die ronde heeft wel veel van hem gevraagd. Op het einde was hij ook wat ziek. Een beetje extra recuperatie was op zijn plaats." (BA)