Exclusief voor abonnees Extra renner per ploeg én plaats voor Circus-Wanty 06 maart 2020

Omdat Ineos, Astana, Mitchelton-Scott, UAE en CCC niet deelnemen aan Parijs-Nice, is er plaats vrij in het peloton. De organisatie besliste daarom twee extra ploegen uit te nodigen: het Franse B&B Hotels-Vital Concept en het Belgische Circus-Wanty Gobert. "Wij zijn al enkele jaren kandidaat voor Parijs-Nice. De huidige situatie is niet makkelijk, maar wij zijn zeer gelukkig dat we deze wedstrijd aan ons programma kunnen toevoegen", klinkt het bij algemeen manager Jean François Bourlart en sportief manager Hilaire van der Schueren.