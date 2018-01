Extra regels om nieuwe 'envelopgate' te vermijden 24 januari 2018

00u00 0

De Academy of Motion Picture Arts And Sciences, die de Oscars uitreikt, heeft samen met zijn zakelijke partner PwC nieuwe regels bekendgemaakt voor de bestbewaakte omslagen van het westelijk halfrond: die met de Oscarwinnaars. Vorig jaar draaide een en ander in de soep omdat Warren Beatty verkeerdelijk 'La La Land' uitriep tot Beste Film in plaats van 'Moonlight'. Hij bleek een verkeerde omslag te hebben. Meer personeel en meer controle is de mantra voor dit jaar. Er wordt ook ingestudeerd wat er moet gebeuren als een presentator de verkeerde naam noemt. In de controlekamer zal een derde persoon zitten met de enveloppes, om niets aan het toeval over te laten. (ARo)