Extra punten op ingangsexamens (tand)arts

Alle deelnemers die de helft behaalden op beide onderdelen van het toelatingsexamen voor arts en tandarts, kunnen starten. De vooraf opgestelde quota zijn daarmee ingevuld. Alleen moest de examencommissie wel vijf extra punten voor beide examenonderdelen toekennen: de vragen bleken immers moeilijker dan ingeschat. 6.233 kandidaten voor de opleiding geneeskunde en tandheelkunde legden op 3 en 4 juli hun examen af. Dat gebeurde voor het eerst volgens een nieuwe formule: alleen de studenten met de beste score mogen aan de opleiding beginnen, terwijl vroeger in principe alle geslaagden zich konden inschrijven. Van de deelnemers voor het ingangsexamen arts zijn er 1.154 geslaagd, of 22,4% . 1.126 daarvan zitten bij de 'gunstig gerangschikten' en mogen dus de opleiding starten. Dat zijn ze eigenlijk allemaal, want 28 geslaagden - voornamelijk vijfdejaars secundair die het examen al eens aflegden met het oog op volgend jaar - gaven aan niet gerangschikt te willen worden.

