Extra premie voor wie halve dagen ouderschapsverlof opneemt 22 juni 2020

Werknemers die op woensdag- of vrijdagnamiddag ouderschapsverlof opnemen, kunnen vanaf 1 september rekenen op een Vlaamse aanmoedigingspremie, heeft minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) aangekondigd. De premie voor het '1/10de ouderschapsverlof' geldt zowel voor werknemers uit de privé- als uit de socialprofitsector. In het eerste geval gaat het maandelijks om 33,65 euro bruto extra, in het tweede om 84,12 euro bruto per maand. Op basis van het aantal mensen dat nu al 1/10de ouderschapsverlof opneemt, verwacht Crevits dat er maandelijks een kleine 800 Vlamingen gebruik van zullen maken.