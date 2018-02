Extra premie haalt niks uit Lokeren 26 februari 2018

Een dode boel. Niks grinta, niks mentaliteit. Een 'extreme make-over' is wat de Lokerse kleedkamer nodig heeft deze zomer. Acht, negen nieuwe spelers: 't is niet eens overdreven. Tegen Eupen had voorzitter Roger Lambrecht extra premies beloofd bij winst en gelijkspel. Het werd niks. Niemand die de ploeg op sleeptouw nam. Apathisch hoe sommigen met het zoveelste verlies omgingen. Een mirakel haast als deze ploeg zich redt. En zover is het, met slechts twee speeldagen te gaan, nog steeds niet. Peter Maes probeerde wat hij kon, het haalde niks uit. Gisteren werd de uitlooptraining geschrapt. Extra vrije dagen lijkt het enige wat de groep nog kan motiveren. (MVS)