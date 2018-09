Extra politiecontroles aan de schoolpoort 03 september 2018

00u00 0

Verschillende Vlaamse politiezones houden vandaag extra controles in de buurt van scholen. "We zullen vooral letten op snelheid, gordeldracht en correct parkeren", klinkt het. "Er zijn nog te veel ouders die hun wagen snel even op het trottoir zetten om hun kroost af te zetten, maar zo andere kinderen in gevaar brengen." Verkeersveiligheidsinstituut Vias juicht de extra controles toe, maar pleit tegelijk voor een uitbreiding van alle zones 30 in schoolomgevingen, "tot 300 meter rond de ingang". (KSN)