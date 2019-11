Exclusief voor abonnees Extra personeel om stroom asielaanvragen aan te kunnen 15 november 2019

Er komt extra personeel om de stroom aan asielaanvragen sneller te kunnen afhandelen. Dat heeft de ministerraad gisteren beslist. "Iedereen heeft baat bij snellere asielprocedures: de asielzoekers die sneller weten waar ze aan toe zijn, maar ook ons land, door de snellere uitstroom uit het opvangnetwerk", zegt minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld). De stijging van het aantal asielzoekers - die er volgens De Block ook elders in Europa is - én de lange tijd die nodig is om de asielaanvragen te onderzoeken, leidt ertoe dat het opvangnetwerk verzadigd raakt. Daarom zullen voortaan ook privéactoren opvangmogelijkheden kunnen aanbieden.