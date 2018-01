Extra (onzichtbare) politie voor Antwerp - Club Brugge KAV

20 januari 2018

15u15

Bron: Eigen berichtgeving 8 De Krant De voetbalmatch tussen Antwerp en Club Brugge kan zondag toch gespeeld worden. De stad Antwerpen leverde een veiligheidsattest af voor de gloednieuwe hoofdtribune. De ordediensten zullen proberen om rellen zoals in de heenwedstrijd te vermijden. Toen zorgden hooligans van Club Brugge en ADO Den Haag voor onlusten.

De Belgische Voetbalbond had vragen bij de veiligheid van de nieuwe hoofdtribune van het Bosuilstadion. Daarom had het opnieuw controles gevraagd en een veiligheidsattest van de stad Antwerpen. "Gisterennamiddag hebben experts een ultieme controle uitgevoerd", zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Op basis daarvan werden geen tekortkomingen meer vastgesteld die de openbare orde in gedrang kunnen brengen." Het licht werd op groen gezet voor de match van zondagnamiddag.

De politie bereidt zich intussen voor om de risicomatch in goede banen te leiden. "Over het aantal manschappen dat we inzetten, communiceren we nooit", vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "Dit is wel een risicomatch. Door de rellen na de heenmatch in Brugge hebben we hulp gevraagd aan de federale politie. Zij leveren extra manschappen, een helikopter en paarden. De politie zal niet meteen zichtbaar zijn in het straatbeeld, want uit ervaring weten we dat het kan werken als een rode lap op een stier."

Losliggend materiaal op de werfzone wordt alleszins verwijderd en er wordt aanvullende omheining voorzien. Maar in het stadion verwacht de politie niet meteen problemen. Eerder in de (ruime) omgeving van het Bosuilstadion. "Voor de bezoekers uit Brugge geldt een combiregeling. Mensen in de buurt van de Bosuil worden gecontroleerd. Wie geen ticket voor de wedstrijd heeft én geen uitleg heeft voor zijn aanwezigheid, moet vertrekken. En als ze blijven weigeren, kunnen ze bestuurlijk aangehouden worden."