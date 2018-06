Extra maatregelen voor oververhitte Ed Sheeran-fans 29 juni 2018

De Britse popster Ed Sheeran zal de temperatuur zondag in Werchter ongetwijfeld nog doen stijgen, zeker bij de vele tienduizenden tienermeisjes die voor het uitverkochte concert worden verwacht. Gezien de tropische temperaturen gelden er enkele 'warm weer'-maatregelen. Zo vraagt de organisatie de 65.000 concertgangers vooral voldoende te drinken. Er zal gratis water verkrijgbaar zijn in de sanitaire blokken. Aan de togen is één drankbon goed voor een flesje van een halve liter. Op het terrein komen ook verfrissingspunten met niet-drinkbaar water en een vernevelingssysteem. De organisatie raadt de Sheeran-fans ook aan om zich tegen de zon te beschermen. Paraplu's en parasols zijn echter niet welkom in het festivalpark. Zonnecrème wordt enkel in flacons of tubes van minder dan 100 ml toegelaten. (SPK)

