Extra lening bedraagt gemiddeld 15.200 euro Johan Van Geyte

01 oktober 2019

05u01 0 De Krant Naast een lening voor de aankoop of de bouw van hun woning nemen gezinnen het vaakst een krediet op voor de aanschaf van een wagen, het verrichten van renovaties in hun woning en voor persoonlijke doeleinden. Het gemiddeld bedrag dat ze daarbij extra aan financiering opnemen, bedraagt 15.200 euro. Dat leidt marktleider BNP Paribas Fortis af uit een doorlichting van zijn klantenbestand.

Een consumentenkrediet is de meest eenvoudige kredietvorm. Je vraagt een bepaald bedrag aan de bank en betaalt dat in een aantal maanden terug. Zelden zijn er bijkomende waarborgen nodig. En is dit toch het geval, dan volstaat meestal een persoonlijke borgstelling. Het consumentenkrediet wordt dan ook aangevraagd voor vaak voorkomende zaken van de aankoop van een wagen over het installeren van zonnepanelen of de aankoop van een nieuwe keuken, een studiekrediet of een persoonlijke lening. In dit laatste geval vraagt een consument geld dat hij voor allerlei zaken kan aanwenden. Hij geeft dan geen precieze bestemming op.

Meer dan 2 miljoen

Eind augustus stond er in België bij liefst 2,336 miljoen mensen minstens één lening op afbetaling achter hun naam. Ze waren samen goed voor 2,138 miljoen leningen, waarvan er meer dan 495.000 dit jaar werden afgesloten, blijkt uit cijfers van de Centrale voor Krediet aan Particulieren van de Nationale Bank.

Bij BNP Paribas Fortis wordt 45% van de consumentenkredieten of financieringen genomen voor de aankoop van een nieuwe (21%) of tweedehandswagen (24%), 11% voor het uitvoeren van renovaties en 6% voor energiebesparende investeringen. 25% heeft dan weer geen specifiek voorwerp. En slechts 2% is bestemd voor een vorm van zachte mobiliteit: een elektrische fiets, scooter of hoverboard.

Het gemiddelde bedrag van de lening varieert volgens het type financiering. Het gaat van 10.250 euro voor 'nood aan cash' (persoonlijke lening) tot meer dan 22.000 euro voor renovatieprojecten. Voor de aankoop van een nieuwe wagen bedraagt het krediet gemiddeld 20.500 euro, voor een tweedehandswagen is dat 13.300 euro. Een krediet voor het energiezuiniger maken van een woning is goed voor gemiddeld zo'n 13.000 euro.

Volgens de vergelijkingswebsite Spaargids kan voor een nieuwe auto al geleend worden vanaf 1,29%. Voor een tweedehandse wagen is dat vanaf 1,60%. Voor een verbouwing vanaf 2,68%: En voor een persoonlijke lening vanaf 4,25%.

Gemiddeld veertigers

De kredietnemer bij BNP Paribas Fortis is gemiddeld 47 jaar. Wie een nieuwe wagen koopt en financiert 48. En wie een tweedehandsauto neemt 40.

De gemiddelde looptijd van een consumentenkrediet bij de grootste bank van het land bedraagt 53 maanden. Voor een nieuwe auto is dat 47 maanden, voor een tweedehandse 49 maanden. En voor een krediet voor zachte mobiliteit bedraagt dat gemiddeld 27 maanden.

Eén op de twee kredietnemers bij de instelling kiest voor een overlijdensdekking, die de lening volledig terugbetaalt bij overlijden van de verzekerde en zo heel wat problemen voor diens erfgenamen vermijdt.

De soepelheid van het krediet heeft ook een schaduwkant. Eind augustus hadden 160.315 mensen achterstand bij het afbetaling van minstens één consumentenlening. Dit was een fractie minder dan twaalf maanden eerder.