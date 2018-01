Extra Japanse tint op en naast het veld 00u00 0

Het is zover. De eerste Japanse speler sinds de overname door DMM komt STVV versterken. Takehiro Tomiyasu (19) zet vandaag of morgen op Stayen zijn handtekening onder een contract. Op enkele details na is alles rond. De Japanse jeugdinternational en verdediger komt over van Avispa Fukuoka uit de J-League 2 waar Pierre Littbarski nog ooit trainer was. Hij zou in Sint-Truiden in eerste instantie bij de beloften aansluiten. Er zijn ook twee extra bestuursleden op komst.Het Belgisch Staatsblad meldt immers dat de Japanse voorzittter Yusuke Muranaka twee landgenoten mag verwelkomen. Naokazu Tsurata en Hiroki Yamamoto. Zij vervangen Marieke Höfte en Benoît Robert voor de resterende duurtijd van hun mandaten. Zo hebben de Japanners meteen een meerderheid in het bestuur. De Belgische vertegenwoordiging bestaat nog maar uit een duo: Robrecht Asnong en David Meekers. In La Manga werd er gisteren drie keer getraind. Damien Dussaut moest afhaken met kniepijn. Ook Gueye en Charisis volgen een apart programma. (FKS)

