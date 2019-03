Extra gratis bussen naar Hallerbos 20 maart 2019

Het Vlaams Gewest trekt het budget voor gratis shuttlebussen van Halle naar het Hallerbos op naar 25.000 euro. Midden april zakken tienduizenden mensen af naar het bos, waar de wilde boshyacinten voor idyllische paarse bloemtapijten zorgen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil inspelen op het groeiende aantal toeristen. "Met de verhoging van 6.000 euro willen we vooral in de laatste twee weekends van april extra bezoekers vervoeren. NMBS biedt weliswaar geen voordelige B-Dagtrip meer aan, omdat daar weinig vraag naar was."