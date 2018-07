Extra geld voor bezigheidstherapie 16 juli 2018

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil meer mensen met medische, psychische of sociale problemen die geen gewone job aankunnen, toch aan een zinvolle dagbesteding te helpen. Dat ze geen betaald werk kunnen verrichten, betekent immers niet dat ze geen nood hebben om onder de mensen te komen, benadrukt Vandeurzen. Daarom zette hij een systeem op poten waarbij zulke mensen zich zinvol kunnen bezighouden, bijvoorbeeld door te helpen in het rusthuis, boodschappen in te laden in de supermarkt of handdoeken op te vouwen bij de kapper. "Zoiets geeft structuur aan hun dag", aldus Vandeurzen. Ze werken in principe als vrijwilliger, maar worden wel bijgestaan door een erkende begeleider, die daarvoor een subsidie ontvangt. Vandaag zijn al 1.800 mensen in het systeem actief, en er zijn in totaal 3.300 plaatsen. In 2019 worden dat er 3.800, dankzij een extra Vlaamse subsidie van 3,2 miljoen euro. Tegen 2029 loopt dat bedrag op tot 6,5 miljoen euro, goed voor 7.750 plaatsen. (ARA)

