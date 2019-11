Exclusief voor abonnees Extra fietsenstallingen voor sportcampus 22 november 2019

Er zullen eerstdaags extra fietsenstallingen komen op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde, aan de Van Langenhovestraat. Dat heeft het stadsbestuur bekend gemaakt tijdens de jongste gemeenteraad in Dendermonde. Oppositieraadslid Iany Tsaoussis klaagde er het plaatsgebrek en tekort aan sportvelden voor de vele sportclubs op de sportcampus aan. Hij haalde daarvoor de recente noodkreet van sportverenigingen voor een dringende uitbreiding aan. Schepen van Sport Nele Cleemput beaamde de capaciteitsproblemen, maar liet voor een oplossing nog niet in haar kaarten kijken. Dat zal pas gebeuren als de meerjarenplanning voor de komende zes jaar goedgekeurd is. "Voor bezoekers van de sportcampus die met de fiets komen, heb ik wel al goed nieuws", zegt ze. "Er worden extra fietsrekken geplaatst." Over een tweetal weken zullen er een dertigtal tijdelijke extra plaatsen komen aan de toegang tot de sporthal. (DND)

