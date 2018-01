Extra examenstress: studenten zien auto's in vlammen opgaan 00u00 0

Opschudding op en rond de parking van hogeschool Vives in Brugge gisterochtend: een KIA Venga vatte er plots vuur. In een mum van tijd raakten vijf wagens volledig verwoest, drie andere liepen schade op. "Ik weet echt niet hoe dit kon gebeuren", zucht Siemen Uittenhove (21), eigenaar van de KIA. De jongeman was in het gebouw aan het studeren en stond net op de parking toen zijn auto in vlammen opging. "De eigenaars van de andere wagens waren al bezig aan hun examen. Om de rust te bewaren, hebben we ze pas achteraf ingelicht", zegt campusdirecteur Lieven Vandebuerie. Eén studente werd uit haar examen geplukt omdat de hulpdiensten moeite hadden met het openen van haar BMW X3. Zij mag haar examen overdoen. Kwaad opzet wordt uitgesloten. (MMB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN