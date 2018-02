Extra escorte na "AANVAL OP POLITIE" 22 februari 2018

Er rijdt voortaan een politiecombi achter het busje met Renaud Hardy, dat elke procesdag tussen de gevangenis van Hasselt en het assisenhof in Tongeren pendelt, omdat de beschuldigde dinsdagavond een agent aanviel. Hardy ziet dat anders. Híj is het slachtoffer. "Ik moest dringend plassen en stond recht in het busje. Ik ben gevallen. Op een agent. Ik denk dat hij me ook nog heeft gestampt." De politie stelde een pv op. Hardy klaagde in de loop van de zitting gisteren over een stijve nek. "Want dat was een serieuze confrontatie, in dat busje." (BJM)