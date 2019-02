Extra doktersadvies voor Dimata 22 februari 2019

00u00 0

Geen overhaaste beslissing voor Nany Dimata. De belofteninternational van Anderlecht gaat de komende dagen nog extra doktersadvies inwinnen. Pas nadien zal hij de knoop doorhakken over een mogelijke operatie. Gaat hij onder het mes - die optie is de speler zelf nog steeds genegen - dan is Dimata vijf maanden buiten strijd. Dat zou betekenen dat zijn seizoen erop zit en paars-wit met Ivan Santini slechts één fitte spits overhoudt. (PJC)