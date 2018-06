Extra dagje rust voor Rode Duivels 20 juni 2018

Geen training vandaag voor de Rode Duivels en ook geen perscontacten in het Guchkovo Sports Centre in Dedovsk. Perschef Stefan Van Loock verstuurde gisteravond een officieel communiqué met daarin de melding dat de geplande sessie vanochtend om 11u is afgelast wegens de "zware fysieke inspanningen die de spelers de afgelopen dagen leverden, zoals de gegevens aantonen. Daarom krijgen de spelers een extra dag rust." Morgen hervatten ze de training om de wedstrijd van zaterdag tegen Tunesië voor te bereiden.