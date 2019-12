Exclusief voor abonnees Extra camera's en prikkeldraad moeten ontsnappingen vermijden in Turnhout 24 december 2019

00u00 0

In de gevangenis van Turnhout zijn sinds de ontsnapping van vijf gedetineerden afgelopen donderdag al verschillende maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen. "Er is een extra camera besteld en op meerdere plaatsen is er extra prikkeldraad geplaatst", zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA) na een gesprek met de directie. De 'dode hoek' waarvan de ontsnapten allicht gebruikmaakten, zou zijn weggewerkt. Er is ook extra toezicht door een cipier tijdens de wandelingen en de verlichting is aangepast. Van de vijf ontsnapte gedetineerden zijn er nog altijd twee op de loop. Het onderzoek loopt volop.