Extra beveiliging in moskeeën over hele wereld, maar niet bij ons 16 maart 2019

In de hele wereld hebben autoriteiten extra beveiliging laten plaatsen bij moskeeën. In ons land is daar vooralsnog geen sprake van: coördinatieorgaan OCAD ziet "geen noodzaak" - ook al vraagt de Moslimexecutieve "ernstige en dringende maatregelen". "Het Crisiscentrum volgt de situatie op", aldus het OCAD. "Op dit moment zijn er geen elementen waardoor beschermingsmaatregelen bij moskeeën aangepast zouden moeten worden. Onze beslissing is genomen op nationaal niveau. De lokale politie kan zelf wel extra maatregelen nemen aan bepaalde moskeeën." (SSB)

