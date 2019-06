Exclusief voor abonnees Extra bedden in 'mensonwaardige' jeugdgevangenis 08 juni 2019

00u00 0

De Tongerse jeugdgevangenis De Wijngaard krijgt drie extra bedden om criminelen onder de zestien op te vangen. Met die tijdelijke verhoging van de capaciteit (van 4 naar 7 plaatsen) wil bevoegd minister Jo Vandeurzen (CD&V) het tekort aan plaatsen in de gesloten jeugdinstelling van Everberg opvangen. Tegen 2020 komen er in Everberg vijf bedden bij, waardoor er 45 jongeren terechtkunnen. Vandeurzen kreeg eerder kritiek op de capaciteitsverhoging, vanwege de mensonterende omstandigheden in het centrum. Het Kinderrechtencommissariaat noemt het leven in de instelling zonder pardon "mensonwaardig". (SRB)