Expo oorlogstijd 08 januari 2019

In het Gemeentelijk Museum van Destelbergen loopt tot 31 januari de expositie 'Onze inwoners in oorlogstijd'. De tentoonstelling is gratis toegankelijk onder het gemeentehuis elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 15.30 uur. Info op www.dsmg.be.