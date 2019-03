Expo Neil Young 08 maart 2019

"Naarmate de tijd verstrijkt, zullen al mijn platen stukjes blijken van dezelfde puzzel." Dat zei Neil Young in 1990. De Canadese singer-songwriter blijft intussen al 50 jaar moeiteloos overeind in de wispelturige muziekscene. Bibliotheek Genk en C-mine cultuurcentrum ontrafelen de vele facetten van Neil Young, nadat ze dat afgelopen jaar ook al deden met die andere levende legende Bob Dylan. Nog tot 23 maart loopt in de bib een expo met platenhoezen, verzamelobjecten en originele en exclusieve Neil Young-foto's van de Nederlandse topfotograaf Gijsbert Hanekroot. Ook de boeken van voormalig OOR-hoofdredacteur Constant Meijers en Young-kenner Herman Verbeke komen aan bod. De toegang is gratis.

