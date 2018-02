Expo Hugo Claus in BOZAR 24 februari 2018

Tien jaar na zijn dood en vijftig jaar na de bewogen maand mei '68 wijdt BOZAR in Brussel een tentoonstelling aan Vlaanderens meest bekroonde auteur. 'Hugo Claus, con amore' toont vanaf 28 februari grootmeester Claus in al zijn fenomenale facetten: als schrijver, schilder, theatermaker en filmregisseur. Regisseur en schrijver Marc Didden stelde de hommage 'con amore' - met liefde - samen als jarenlange bewonderaar van zowel het werk als van de kunstenaar zelf. Het wordt dus geen traditionele retrospectieve, maar een persoonlijke expo in acht hoofdstukken, die onder meer aandacht heeft voor de Parijse jaren van Hugo Claus en zijn liefde voor de zee. Naast originele handschriften, foto's en filmfragmenten zijn er ook kunstwerken van onder anderen Karel Appel, Roger Raveel en James Ensor te bewonderen. (JL)

