Exclusief voor abonnees Experts wilden maar twee personen (maar dat was te complex) BUBBEL 09 juni 2020

00u00 0

De beruchte bubbel van vier is geen uitvinding van de virologen. In haar tweede rapport, ter voorbereiding van de Veiligheidsraad op 24 april, suggereert de GEES dat er vanaf 11 mei iets meer sociaal contact kon plaatsvinden, maar dat die contacten wel beperkt moeten worden tot altijd dezelfde personen. De bevolking moest gesensibiliseerd worden dat die 'clusters' het nieuwe normaal waren. "In de beginfase van de exit zouden er beperkingen moeten komen om mensen te leren wennen aan dit nieuwe normaal (zoals beperkingen op het aantal deelnemers in private bijeenkomsten)", aldus de GEES in haar rapport.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen